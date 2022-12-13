Перевозчик: подрыв моста в Мелитополе не нарушил движение в Крым

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Движение грузового транспорта не было нарушено в результате попытки подорвать мост под Мелитополем, заявил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин. Он отметил, что произошедшее никак не затронуло сухопутный коридор, ведущий на территорию полуострова, передает РИА Новости. По словам Цуркина, эта переправа является локальной.

Мост находится на одном из въездов Мелитополя и не задействован в движении по сухопутному коридору из Ростовской области в Крым. Появившиеся в пабликах публикации о нарушении сухопутного коридора в Крым не соответствуют действительности, — заметил председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов.

Цуркин добавил, что попытка взорвать переправу не отразится на движении грузового транспорта в Крым и обратно.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в пригороде Мелитополя приостановлено движение по автомобильному мосту. Взрывы вечером 12 декабря произошли в районе села Константиновка, это была попытка взорвать мост.

По предварительным данным, у опоры моста была заложена взрывчатка. Теперь состояние переправы оценят специалисты. Станет понятным, какие следует провести ремонтно-восстановительные работы, уточнил Рогов.