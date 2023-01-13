Перевозчик по дороге в Пензу исчез с тонной мяса

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Водитель, оказывавший услуги по перевозке, исчез по ходу выполнения заказа по дороге из Пензенской области в Воронежскую. У него в грузовике находится тонна мяса. С заявлением в полицию уже обратилась жительница Пензенской области 1971 года рождения, сообщили в региональном управлении МВД. Она рассказала, что объявление о предоставлении услуг по грузоперевозке нашла в Сети.

Товар был загружен в машину по указанному заранее адресу. Водитель перестал выходить на связь через некоторое время после начала выполнения заказа. Товар все еще не доставлен. Как подчеркнули в МВД, ущерб по предварительным данным составляет свыше 280 тысяч рублей.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

Санкция по факту такого правонарушения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, — заметили в пресс-службе ведомства.

Ранее заключенный из саратовской колонии обманул более 20 директоров детских садов и школ по всей стране, представляясь сотрудником надзорного ведомства. Об этом писали журналисты со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк и пресс-службу прокуратуры Иркутской области. По словам Волк, мошенник предупреждал своих жертв, что приедет к ним с проверкой, а чтобы она не обернулась проблемами для учебного заведения, просил купить членам проверочной комиссии подарки и организовать для них застолье.

Всего гражданам был нанесен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей.