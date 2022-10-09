Перевозчик отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за взрыва Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» отправил из Крыма все поезда, задержанные из-за взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем Telegram-канале сообщила, что в настоящий момент уже отправлены все поезда, которые были задержаны из-за взрыва на Крымском мосту. Так, задержанный по отправлению из Симферополя состав № 75/76 отправился не в 02:10, как планировалось, а в 10:55. Поезд из Симферополя в Пермь перенаправили в Феодосию, оттуда он выдвинулся в 11:00 и прибудет в Пермь 12 октября в 14:40.

Это единственный состав, который был отправлен из Симферополя до ЧП на Крымском мосту и не успел пройти мост в направлении «материка». Пассажиры поезда были размещены в санаториях Феодосии, — отмечает компания.

По словам представителей перевозчика, поезд до Перми отправился от участка до разъезда 9 км. Все, у кого были билеты от станций на этом участке, смогли уехать по расписанию.

Поезд от Симферополя до Смоленска отменили на участке до Ростова-на-Дону. Пассажиров разместили в симферопольских пансионатах.

Ранее стало известно, что пригородное движение пассажирских поездов через Крымский мост восстановят к 19:00 по мск, о чем сообщил Минтранс РФ. По информации министерства, на текущий момент движение грузовых и пассажирских локомотивов дальнего следования по транспортному объекту Крыма осуществляют согласно установленному графику.

Взрыв произошел утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что на автомобильной стороне переправы взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Состав двигался в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.