Перевернувшийся в центре Челябинска автомобиль попал на видео

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В центре Челябинска автомобиль перевернулся в результате ДТП утром в час пик, видео публикует 74.RU. По данным портала, авария произошла на перекрестке улиц Энгельса и Коммуны, один из водителей не уступил дорогу другому. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

На кадрах можно увидеть, как одна из машин заканчивала движение по улице Коммуны в тот момент, когда начал движение поток авто с улицы Энгельса. Из-за бокового удара одна из машин перевернулась.

На месте были пожарные и две скорых. Забирали ли кого-то, я уже не видел, — рассказал очевидец.

Утром 6 июня в Челябинске 25-летний сотрудник ОМОНа Росгврадии насмерть сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. По данным регионального управления СКР, ДТП произошло на Свердловском тракте. Уточняется, что мужчина передвигался на личном автомобиле Ford Focus. Девушка пересекала проезжую часть по регулируемому переходу, который находился в режиме желтого мигающего сигнала. От полученных травм она скончалась на месте.

Кроме того, в четверг в Кемерово столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали более сотни человек. Один мужчина скончался в больнице. На осмотре до сих пор находится 61 человек, 31 уже отпустили домой.