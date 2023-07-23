Перевернувшаяся фура засыпала арбузами кювет у трассы в Тамбове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария с участием грузового транспорта произошла на трассе в Тамбове, сообщило издание URA.RU. По его информации, фура перевозила 20 тонн арбузов, которые засыпали кювет у дороги после ДТП.

На опубликованных кадрах видно, что в результате аварии фура перевернулась на бок. По словам очевидцев, грузовик вылетел с трассы, так как водитель заснул за рулем. Все подробности и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее еще один грузовик опрокинулся на 29-м километре МКАД. На опубликованных кадрах видно, что фура перевозила бетон. По информации столичного дептранса, водитель транспортного средства не справился с управлением и перевернулся из-за ливня.

Авария с грузовиком также произошла в селе Элекмонар Республики Алтай. Водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет. В автомобиле находились 14 туристов. Семь из них получили травмы.

Кроме того, ДТП с участием сразу двух грузовиков и машины Porsche произошло на 33-м километре Западного скоростного диаметра под Петербургом. Как сообщил Telegram-канал «112», перевернувшиеся большегрузы превратили иномарку в груду металла. Водитель одной из фур погиб на месте аварии, владельца Porsche госпитализировали.