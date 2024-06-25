Перестрелка террористов с сотрудниками ДПС в Махачкале попала на камеру

Фото: NEWS.ru

Кадры перестрелки террористов с сотрудниками ДПС в Махачкале оказались в распоряжении NEWS.ru. Противостояние правоохранителей и боевиков попало на камеры наблюдения возле гостиницы «Коминтерн».

На видео видно, как при звуках стрельбы начинают разбегаться прохожие. После этого в кадр попадают террористы, которые расстреливают сотрудников патрульной службы, а затем идут дальше.

Ранее были опубликованы кадры синагоги в Махачкале, пострадавшей в результате нападения террористов. На видео и фото заметно, что после атаки в здании выбиты стекла, а на дверях нанесена красная краска.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что было ликвидировано «шестеро бандитов». Национальный антитеррористический комитет (НАК) позднее сообщил об уничтожении пяти боевиков. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.