Ворона обратила в бегство кабана в Приморье и попала на видео В приморском заповеднике «Земля леопарда» ворона обратила в бегство кабана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье в национальном парке «Земля леопарда» ворона сильно напугала кабана во время прогулки, кадры опубликовала пресс-служба заповедника в Telegram-канале. На видео видно, как кабан гуляет по парку в поисках еды, в какой-то момент к нему подлетает ворона и обращает животное в бегство.

В заповеднике отметили, что кабан быстро пришел в себя после испуга и радостно завилял хвостом, поняв, что опасность ему не грозит.

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