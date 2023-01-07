Переправа между Крымом и Краснодаром снова заработала МЧС сообщило о возобновлении работы паромной переправы между Крымом и Краснодаром

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Крым, возобновлена, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России. Накануне паромное сообщение было приостановлено из-за погодных условий — мокрого снега с дождем и сильного ветра.

Работа паромной переправы возобновлена, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Росавтодоре заявили, что первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе 2023 года. Надвижка еще двух запланирована на февраль 2023 года. Для проведения ремонтных работ будут дважды введены временные ограничения движения автотранспорта.

До этого Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту. Данная мера позволила повысить пропускную способность переправы на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% — со стороны Крыма.