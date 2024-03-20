Названа причина остановки спасательных работ на шахте «Пионер» в Приамурье ТАСС: на шахте «Пионер» в Приамурье остановили разбор завалов для откачки воды

Фото: amur.sledcom.ru

Спасатели приостановили разбор завалов на месте обрушения в шахте «Пионер» в Амурской области, чтобы провести откачку грунтовых вод, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Отмечается, что это обязательная мера в связи с началом поступления воды внутрь рудника.

В настоящее время приостановлены работы по расчистке завала в связи с поступлением в шахту грунтовых вод, начата их откачка, — говорится в сообщении.

Также специалисты установили три перемычки, чтобы заблокировать поступление воду в зону, где находятся работники шахты после частичного обрушения. Для контроля над ситуацией задействованы два насоса, еще один, обладающий более высокой производительностью, доставлен внутрь рудника. Кроме того, спасатели пробурят специальную шахту для вентиляции, ее также могут использовать для спуска камеры для обстановки внутри. По данным агентства, к данному моменту специалисты разобрали порядка трех тысяч кубических метров породы, в общей сложности в ходе спасательных работ пройдено 200 метров.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что у спасателей до сих пор нет связи с 13 шахтерами, оказавшимися под завалами на руднике «Пионер». Для решения этого вопроса было решено пробурить дополнительную скважину.