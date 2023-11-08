Перекупщица квартиры тайно кремировала тело прежнего хозяина В Королеве перекупщица квартиры тайно избавилась от тела прежнего собственника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Королеве перекупщица жилья избавилась от тела предыдущего собственника, не сообщив о его смерти родственникам, и продала квартиру, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, мужчина продал жилплощадь за четыре миллиона рублей, но покупательница разрешила ему пожить в квартире еще три месяца.

По информации Baza, хозяин квартиры Сергей, проживал один, иногда он созванивался с бывшей супругой Инной. Во время одного из разговоров они решили, что в начале 2023 года их общий сын переедет к нему. Но в декабре 2022 мужчина перестал выходить на связь.

Инна приехала в Королев, чтобы навестить бывшего мужа, но в его квартире уже жили посторонние люди. Выяснилось, что они приобрели жилье через перекупщика. Женщина обратилась в полицию, где ей сообщили, что экс-супруг умер 31 декабря из-за сердечной недостаточности. Незадолго до смерти мужчина продал жилплощадь перекупщице.

Она рассказала, что Сергей планировал переезжать к брату, поэтому она предложила купить у него квартиру. После сделки женщина позволила бывшему хозяину еще три месяца оставаться в уже ее собственности. Спустя некоторое время мужчина внезапно умер, а перекупщица кремировала тело, не сообщив о смерти его родственникам.

Близкие считают женщину виновной в его смерти, отмечает Baza. По словам родственников, она могла спаивать Сергея алкоголем, а также психотропными веществами. Уточняется, что четыре миллиона за квартиру исчезли.

Ранее в подмосковной деревне Марьино женщина попыталась избавиться от тела сожителя, которого убил ее бывший муж. Местная жительница пригласила в дом экс-супруга, чтобы тот защитил ее от пьянства и угроз нынешнего возлюбленного.