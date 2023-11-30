Переименование Волгограда стало еще ближе Депутаты приняли закон, позволяющий переименовать Волгоград на референдуме

Депутаты Волгоградской областной думы приняли поправки к статье об административном устройстве, позволяющие переименовать название столицы региона через областной референдум, а не местный, как это ранее было прописано в документе. По прошлой версии закона, в референдуме о переименовании населенных пунктов могли участвовать только его жители.

Согласно проекту, вопрос переименования населенных пунктов рассматривается с учетом мнения населения, которое выражается на местном референдуме, а при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда с учётом мнения населения жителей всей области на областном референдуме, — сказал во время представления законопроекта на заседании депутат Сергей Булгаков.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин в конце января выступил с предложением о переименовании Волгограда в Сталинград. Он пояснил, что речь в данном случае идет не о реабилитации главы Советского государства Иосифа Сталина, а о победе в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.

Ранее политолог Семен Багдасаров заявил, что на фоне проведения специальной военной операции России на Украине страна нуждается в исторической реабилитации личности Иосифа Сталина. По его мнению, основанием для этого могли бы стать не только победа в Великой Отечественной войне, но и послевоенное создание передовой на тот момент техники в кратчайшие сроки. Политолог заявил, что такое решение поднимет дух народа, а саму эту идею готовы поддержать 80% россиян.