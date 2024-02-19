Перехваченный в ДНР британский беспилотник попал на видео ФСБ: в ДНР перехвачен британский дрон-камикадзе Banshee Jet-80

Фото: t.me/PushilinDenis

Сотрудники ФСБ России, военной комендатуры и Росгвардии успешно перехватили британский беспилотник на территории Донецкой Народной Республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, российским спецслужбам удалось предотвратить теракт, дрон планировалось использовать для атаки объектов гражданской инфраструктуры.

Пушилин утверждает, что российскими специалистами был перехвачен беспилотник-камикадзе Banshee Jet-80 британского производства. Саперы обезвредили боевую часть дрона в виде семи килограммов взрывчатого вещества. Затем эксперты ФСБ расшифровали полетное задание беспилотника и установили его цель. Выяснилось, что украинская армия планировала использовать его для нанесения удара по гражданскому объекту в Мариуполе и обвинить в подрыве Россию.

На фоне крупного поражения украинских вооруженных формирований в Авдеевке киевский режим предпринимает любые попытки для дестабилизации обстановки в республике. Но благодаря слаженной работе наших спецслужб удалось предотвратить масштабный теракт с человеческими жертвами, — подытожил Пушилин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее заявил, что российские системы ПВО успешно сбили реактивный беспилотник ВСУ в небе над регионом. По его словам, в результате падения дрона никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.