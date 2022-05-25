Переходящая дорогу в Новосибирске утка с утятами попала на видео

Утка с утятами / Фото Shutterstock

Переходящая дорогу в новосибирском микрорайоне Шлюз утка с утятами попала на видео, сообщает «Сиб.фм». Автомобилисты остановились и пропустили семейство. Видеоролик набрал почти 30 тысяч просмотров за несколько часов.

В комментариях к опубликованной записи новосибирцы шутят, что дикие птицы не соблюдают ПДД и «перебегают дорогу где попало». Большинство похвалили водителей, спокойно дождавшихся, пока птицы уйдут с дороги.

Красавчики мужики, пропустили пешеходов. <...> Там рядом утиная заводь, они туда шли, — высказались комментаторы.

Руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко ранее рассказал, как избежать столкновения на дороге с бобром. При встрече с животным нужно избегать резких движений автомобиля: следует либо притормозить, либо объехать зверя.

Резкие движения пугают животное, оно может стать непредсказуемым, объяснил он. Мартыненко отметил, что места, где животные перебегают дорогу, помечены знаками.

Похожий совет дал и биолог Павел Глазков на случай встречи с лосем. Ему нельзя сигналить, иначе животное может резко остановиться или развернуться. Его можно объехать, так как обычно лось идёт дальше по своей траектории.