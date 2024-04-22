Переехавший Героя России на тракторе отделался статьей о хулиганстве В Подмосковье возбудили дело о хулиганстве после избиения мигрантом Героя России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении мужчины, подозреваемого в избиении Героя России в подмосковной деревне Вырубово, сообщили в ГСУ СКР по региону. Фигурантом стал гражданин Армении.

Следственным отделом по г. Видное ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о хулиганских действиях, совершенных гражданином Республики Армения в отношении Героя России, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 213 УК РФ), — сказано в сообщении.

По версии следствия, мужчины повздорили из-за парковки трактора в неположенном месте. После этого фигурант попытался переехать молодого человека, сделавшего ему замечание, а затем избил.

По данным СК, сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следователи допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшим оказался Герой России Евгений Черняев, принимавший участие в создании отечественных глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Он рассказал, что в Вырубово появился незаконный хостел, где проживают иностранцы. Он не раз жаловался на мигрантов в различные инстанции, но обращения не принесли результата.

После наезда трактора, который произошел год назад, Черняев написал заявление в полицию. Но ему пришел отказ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин 22 апреля текущего года поручил провести проверку по факту избиения.