Опубликовано видео наезда внедорожника на пешеходов в Алтайском крае На Алтае пьяный водитель внедорожника уснул за рулем и переехал двух пешеходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В селе Ая в Алтайском крае водитель внедорожника переехал двух пешеходов, сообщил Telegram-канал «В курсе 22». По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и уснул за рулем. На опубликованных кадрах видно, как машина выезжает на встречную полосу, а потом наезжает на двух человек, идущих по обочине.

Пешеходы не заметили автомобиль, поскольку шли, повернувшись к нему спиной. Одного из пострадавших забросило на капот, а затем в сторону. Медики диагностировали у него перелом. Другой пешеход попал под колеса. Предварительно, он впал в кому.

В конце мая на трассе М-1 возле кафе на Минском шоссе мужчина на автомобиле переехал свою жену. Пострадавшую госпитализировали с переломами и тяжелыми травмами головы после наезда автомобиля. Позднее девушка скончалась в больнице. Против подозреваемого жителя Можайска возбудили уголовное дело. Позже в Сети было опубликовано видео с моментом наезда злоумышленника на свою жертву.

В городе Назарово Красноярского края недавно девятилетний мальчик на самокате попал под колеса иномарки. Момент ЧП попал на видео. На кадрах видно, что машина переехала ребенка и передним, и задним колесом. Ребенка госпитализировали.