Переехавшей женщину сотруднице УК запретили садиться за руль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Щелковский городской суд избрал сотруднице местной управляющей компании, которая переехала на автомобиле женщину, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает Telegram-канал SHOT. В частности, ей нельзя будет управлять автотранспортом в течение двух месяцев, до 17 декабря.

Кроме того, суд запретил сотруднице УК ходить в развлекательные центры и кафе, пользоваться телефоном и интернетом, а также общаться с потерпевшей. На суде женщина заявила, что у нее не было злого умысла в отношении пострадавшей, и выразила желание извиниться перед ней.

Полиция задержала сотрудницу УК накануне. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел 17 октября, когда жители Щелково собрались у здания управляющей компании и потребовали включить горячую воду. Сотрудница УК растолкала протестующих, окруживших ее машину, села в автомобиль и резко сдала назад, наехав на ногу одной из протестующих, а затем переехала упавшую женщину.

Позднее она заявила, что пострадавшая сама бросилась под колеса автомобиля. Сотрудница УК также отметила, что не превышала скоростной режим, но хотела уехать побыстрее, поскольку ее окружили разъяренные отсутствием отопления жители.