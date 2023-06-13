Передвижную насосную станцию переместят со Смоленской на Запорожскую АЭС «Росэнергоатом»: на ЗАЭС доставят передвижную насосную станцию для водообеспечения

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что передвижная насосная станция находится в пути со Смоленской АЭС на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) для нужд по водообеспечению. Он прежде говорил, что для поддержания уровня воды в пруду-охладителе были проведены работы по гидроизоляции, также ведется работа по добыче воды из артезианских скважин.

Со Смоленской атомной станции идет (на ЗАЭС) передвижная насосная станция, которая в состоянии откачивать воду даже из душа. За счет этого мы получим еще источник пополнения (воды), — отметил Карчаа.

По его словам, на самый крайний случай для поддержания уровня воды в пруду-охладителе будут использовать питьевую воду из скважин, добываемую для водоснабжения Энергодара.

Ранее пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщила, что Запорожская АЭС по-прежнему может качать воду для охлаждения из Каховского водохранилища. Там же уточнили, что уровень воды в водохранилище у Запорожской ТЭС упал с 17 метров до 11,27 метра.