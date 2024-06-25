Передачу санатория «Барвиха» частным лицам оспорили в суде РБК: прокурор заявила, что стоимость земель в «Барвихе» была занижена в 236 раз

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Генеральная прокуратура в суде оспаривает передачу земель санатория Управделами президента «Барвиха» частным собственникам и требует изъять эти земли в элитном поселке на Рублевке, пишет РБК. По данным издания, в Одинцовском суде началось рассмотрение иска об изъятии 8 га земли из 99, выведенных из государственной собственности.

Прокурор заявила, что в 2001 году участки были проданы по цене в 236 раз ниже рыночной стоимости в 54,4 млн рублей. Поэтому она требует вернуть государству 13 участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка.

В реальности данный земельный участок стоил 13 млрд рублей, то есть участок был куплен по стоимости, заниженной в 236 раз, что свидетельствует о недобросовестности заключенного контракта, — сообщила представитель Генпрокуратуры.

По версии ведомства, ответчики «прикрыли свои действия инвестконтрактом», который был подписан не директором санатория, а главным врачом, не имевшим право подписи. Помимо этого, они не выполнили в полном объеме реконструкцию усадьбы Мейендорф, как обещали.

Представители ответчиков утверждают, что доводы Генпрокуратуры противоречат обстоятельствам дела. По их словам, законность сделки подтвердили тогдашний губернатор Подмосковья Борис Громов и распорядительные органы Одинцовского района.

На днях главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова, который обвиняется во взяточничестве, отправили под домашний арест. С 8 мая чиновник содержался под стражей, теперь до 27 июня он будет находиться дома.

В мае глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ об увольнении с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова сразу после того, как чиновника задержали по подозрению в получении крупной взятки. Клебанов стал министром в декабре 2022 года, до этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.