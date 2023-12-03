Перед петербуржцами на закате предстало уникальное природное явление Жители Санкт-Петербурга увидели солнечный столб

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители Санкт-Петербурга увидели редкое атмосферное явление — солнечный столб, сообщает «Фонтанка». Журналисты также опубликовали фотографии, сделанные очевидцами.

По данным издания, явление наблюдалось в городе 3 декабря на закате. Солнечный столб можно заметить в холодную погоду. Он возникает в результате того, что солнечный свет отражается на гранях ледяных кристалликов, которые находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Эти столбы могут быть разного цвета, а также появляться сразу по несколько штук.

Жители Хабаровского края в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое северное сияние. Природное явление можно было увидеть и в других регионах Дальнего Востока с 23:00 часов по хабаровскому времени, его продолжительность составляла от 15 минут до часа. В Сети появились фото этого явления.

В Москве и Подмосковье 23 апреля люди могли наблюдать северное сияние. Причиной его возникновения стал большой выброс солнечной массы, которая попала на Землю. Также сияние зафиксировали в небе над Санкт-Петербургом. В ночь на 24 апреля северное сияние можно было увидеть в Твери, Вологде, Казани, Нижнем Новгороде и других городах, расположенных до 53 градуса северной широты.

Ранее жителей Новосибирска встревожили серо-желтые пятна на реке Иня, новосибирцы приняли их за выбросы опасных отходов. Выяснилось, что это было редкое природное явление под названием снежура.