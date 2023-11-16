Перед обрушением дома в Астрахани на фасаде заметили трещину

Фото: МЧС РФ

Перед обрушением дома в Астрахани поступила информация о появлении трещины в здании, сообщили NEWS.ru в пресс-службе регионального главка МЧС. По данным ведомства, проводится эвакуация жильцов из дома. Также стало известно, что прокуратура области организовала проверку в связи с произошедшим.

Поступила информация от очевидцев о появлении трещины в наружной стене пятиэтажном жилого дома по адресу: Ленинский район, улица Площадь Вокзальная, 1А. Согласно данным, произошло обрушение 3-го и 4-го подъездов жилого дома. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Проводится эвакуация жильцов. Информация о пострадавших уточняется, — рассказали в МЧС.

Об обрушении дома губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил вечером 16 ноября. Он добавил, что был создан оперштаб. По данным Telegram-канала Mash, 213 человек были заранее эвакуированы. До обрушения по дому прошла трещина, на которую ранее жители жаловались в управляющую компанию. Известно, что обрушились второй и третий подъезды дома. Telegram-канал SHOT писал, что в четвертом подъезде перед обвалом лопнула батарея, после чего подмыло фундамент пятиэтажки.