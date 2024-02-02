Перед нападением на ребенка в Курчатове мужчина четыре раза покупал водку SHOT: напавший на ребенка в Курчатове мужчина четыре раза покупал водку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, который ударил в голову четырехлетнего мальчика в Курчатове Курской области, до этого четыре раза за день покупал водку в магазине, где произошел инцидент, сообщает Telegram-канал SHOT. Во время задержания нападавший выразил удивление, что под его атаку попал ребенок.

Как рассказали SHOT сотрудники магазина, 55-летний мужчина в день инцидента пришел в магазин уже в пятый раз, он все время покупал крепкий алкоголь. Когда его спросили, зачем он ударил малыша, тот выкрикнул в ответ фразу «Разве это ребенок?».

Также известно, что мужчина воздержался от медосвидетельствования. Он приехал в Курчатов из Ингушетии за день до инцидента, чтобы устроиться на работу.

Очевидцы инцидента рассказали, что ударивший мальчика мужчина ранее вел себя подозрительно. Так, по словам одной из них, еще в декабре подозреваемый досаждал ей просьбами подержать ее сына на руках или за руку.

Нападение на ребенка произошло в одном из супермаркетов Курчатова. 55-летний пьяный мужчина в какой-то момент увидел малыша и на ходу ударил его в лицо. В результате удара пострадавший оказался на полу. Нападавшего задержали, позднее он рассказал, что перепутал ребенка с манекеном. Против мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.