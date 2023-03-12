Перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка «Осторожно, новости!»: водители стоят перед Крымским мостом в огромной пробке

Фото: Соцсети

Telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщил, что 12 марта перед Крымским мостом образовалась пробка, которая растянулась на километры. По информации канала, водители утверждают, что на пункте досмотра сломался рентген-аппарат, который необходим для поиска запрещенных предметов у проезжающих через переправу.

Осталось 1,4 км, в 15:20 было 1,8 км — можно хоть расчетное время прикинуть, — сообщил один из водителей в 17:30.

По его словам, туалеты вдоль дороги не расставлены, а воду взять неоткуда. По данным «Осторожно, новости!», машины могут простоять в пробке еще несколько часов.

Пограничники стали сканировать все машины, проезжающие по Крымскому мосту после теракта, в связи с этим на мосту образуются пробки, особенно в канун праздников.

В конце февраля автомобильную часть Крымского моста полностью открыли для движения. По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, это произошло раньше запланированного срока: ожидалось, что открытие всех полос состоится только через 39 дней.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами теракта стали четыре человека.