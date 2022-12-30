Перед Крымским мостом образовалась многокилометровая пробка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многокилометровая пробка образовалась перед въездом на Крымский мост, автомобилистам за два часа удается продвинуться примерно на 500 метров, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, это связано с проверкой транспортных средств.

Свободно проезжать могут только военная техника и пассажирские автобусы по выделенной полосе, остальные участники дорожного движения проверяются, сообщает Mash.

Канал опубликовал видео пробки, на которой видно, что автомобили долгое время стоят без движения, некоторые водители вышли из машин.

Политолог Владимир Джаралла накануне допустил, что на Новый год в Крыму возможны провокации со стороны ВСУ, в том числе с применением беспилотников, однако системы ПВО, по его словам, уже научились эффективно сбивать их.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов продлил «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионе до 21 января 2023 года. Он уточнил, что ограничения коснутся Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов республики.

Всего выделяют три уровня террористической опасности — повышенный («синий»), высокий («жёлтый») и критический («красный»).