Перебои в работе мобильной связи и интернета возникли в Донецке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Донецке 24 октября, в течение всего дня наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета, передает ТАСС. Уточняется, что у абонентов не проходят звонки, не отправляются СМС-сообщения, также возникают перебои с мобильным и проводным интернет-соединением.

Проблемы возникли с утра: не проходят звонки, не отправляются СМС-сообщения. Также возникают перебои в работе мобильного и проводного интернета, — сообщил корреспондент издания.

О причинах перебоев на данный момент информации нет.

Накануне перебои с подключением к кабельному интернету из-за технических работ возникли в Херсоне. При этом мобильный интернет функционировал. В региональной администрации обещали восстановить доступ к сети в ближайшее время.

20 октября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что центральный Ворошиловский район города подвергся обстрелам со стороны украинских войск. Были выпущены три снаряда калибром 155 мм, пояснил он. Под огнем оказались также Киевский и Куйбышевский районы. Информация о пострадавших уточняется.