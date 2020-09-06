Пензенку оштрафовали за фото носков с принтом конопли

https://static.news.ru/photo/7bf3c59e-f013-11ea-9ab8-fa163e074e61_660.jpg Фото: 3birds402/instagram.com

Ленинский райсуд Пензы оштрафовал жительницу города за то, что она выложила в соцсети фотографии носков с изображением конопли. Она должна выплатить четыре тысячи рублей.

В материалах дела уточняется, что фотографии были выложены в Instagram и «ВКонтакте» ещё в декабре 2018 года, но преступление вскрылось в феврале 2020 года. По мнению суда, такими действиями обвиняемая пропагандировала наркотики. Свою вину она признала.

Носки с изображением листьев растения конопля, фотографии которых она выкладывала в социальные сети "ВКонтакте" и Instagram в настоящее время выброшены, — уточняется в материалах дела.

Также к делу был привлечён эксперт, который установил, что изображённое на носках растение схоже по морфометрическим признакам с пальчато-раздельным листом растения конопля посевная.

Жительница Пензы признана виновной по ч. 1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков в Интернете).

Как писал NEWS.ru ранее, 85-летний житель Нарткалы (Кабардино-Балкария) Николай Захарченко покончил с собой, после того как стал подозреваемым в деле о наркотиках.