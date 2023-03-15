В Пензенском военкомате объяснили, зачем раздаются повестки В Пензенском военкомате сообщили о необходимости актуализации данных воинского учета

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военкомат Пензенской области отправляет повестки жителям для актуализации данных воинского учета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Собеседник агентства уточнил, что в регионе также планируются военные сборы.

Уточнение личных данных проводится. Также плановые военные сборы будут проводиться на базе Леонидовки — шестидневные, и на базе филиала Военной академии МТО (материально-технического обеспечения) в Пензе — 30-дневные с офицерами, — сообщили в военкомате.

Ранее появилась информация со ссылкой на правительство Воронежской области о том, что местным жителям начали вручать повестки. Власти региона в свою очередь заверили, что единственная цель этих мероприятий — актуализация данных воинского учета в военкоматах.

Позже замглавы комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что в России не планируется проведение второй волны мобилизации. Информацию об этом он назвал фейками.

До этого Минобороны РФ сообщило, что никаких дополнительных мероприятий в рамках мобилизации в России не планируется. При этом фактически указ о прекращении мобилизации все еще не подписан.