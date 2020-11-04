Пензенский губернатор заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c7043bf4-1ed5-11eb-b087-fa163e074e61_660.jpg Иван Белозерцев Фото: Иван Белозерцев/vk.com

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ушёл на самоизоляцию, так как заразился коронавирусом.

Ухожу на самоизоляцию в связи с тем, что заболел коронавирусом, — сообщил он.

Политик отметил, что продолжит исполнять свои обязанности в дистанционном режиме. Об этом он рассказал в своём аккаунте в Instagram.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал места, в которых можно заразиться коронавирусом «незаметно». По его словам, таковыми являются метро в час пик, коммунальные квартиры и лифты.