Пензенские власти срочно готовятся хоронить людей Власти Заречного Пензенской области организовали мероприятия по срочному захоронению трупов

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Власти города Заречный Пензенской области подписали постановление «Об организации мероприятий по срочному захоронению трупов в военное и мирное время». В документе сказано, что под срочные похороны будет выделено главное городское кладбище, а также 16 человек, бульдозер, два грузовика и два легковых авто, передает «Подьем».

Жители Заречного пожаловались на то, что вместо организации бомбоубежищ власти готовятся массово хоронить людей. В свою очередь глава города Олег Климанов обвинил их в «определенных наклонностях».

У этих жителей есть свои определенные наклонности, в соответствии с которыми они считают, как им надо действовать. А есть законодательство, которым руководствуемся мы, — сказал Климанов.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов заявил NEWS.ru, что в России необходимо проверить все бомбоубежища. Он добавил, что, возможно, стоит разработать систему проверки и для частных бункеров, ее можно будет осуществлять по согласованию с владельцем. Колунов добавил, что если граждане захотят построить свое бомбоубежище, то они могут сделать это на собственных земельных участках, на территории домовладений. При этом необходимо понимать, что это сооружение, к которому предъявляется целый перечень требований.