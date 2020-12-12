Пензенская область объявила 31 декабря выходным для госслужащих

https://static.news.ru/photo/a25c48a6-3c75-11eb-887d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выходным для госслужащих станет 31 декабря 2020 года для госслужащих Пензенской области. Об этом во время трансляции в Instagram заявил глава региона Иван Белозерцев.

В число тех, кто в этот предновогодний день не пойдёт на работу, оказались госслужащие и главы муниципалитетов. При этом руководителям предприятий губернатор порекомендовал принять аналогичное решение.

По словам Белозерцева, он прикладывает все усилия, чтобы 31 декабря оказался выходным днём для большинства жителей региона.

Российское правительство отказалось ввести выходной 31 декабря повсеместно, но дало право региональным властям принимать решение самостоятельно. Таким образом, уже в 26 регионах люди в этот день на работу не пойдут.

На территории Мордовии 31 декабря также будет выходным днём. Соответствующее распоряжение в субботу, 12-го числа, подписал временно исполняющий обязанности главы региона Артём Здунов, сообщал NEWS.ru.