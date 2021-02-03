Пенсионеры из Новосибирска путешествуют по Сибири в «доме на колёсах»

https://static.news.ru/photo/6e56491e-6630-11eb-a2cf-96000091f725_660.jpg Архивное фото Фото: Unsplash

Супруги-пенсионеры Салтымаковы объездили всю Сибирь в «доме на колёсах». Купить трейлер в кредит они решились после переезда из Кемерово в Новосибирск, чтобы скрасить свои скучные будни.

По словам Сергея Салтымакова, идея купить «дом на колёсах» появилась во время просмотра YouTube-канала о путешествиях. Пенсионеры приобрели трейлер у одного поставщика из Москвы и сразу же отправились в путешествие.

Первым же делом поехали на нём к нашей семье, по землям Кузбасса, — рассказал Сергей журналистам издания «МК в Новосибирске».

Трейлер оборудован всем необходимым для длительного путешествия: в нём есть кровать, кухня, стол, шкаф, электричество и даже отопление.

Пенсионеры признаются, что путешествия по Сибири придают им силу. Они начинают разрабатывать маршрут предстоящего путешествия за несколько месяцев. Из Новосибирска Салтымаковы выезжают в мае и не возвращаются в город до самого сентября.

Мы же не старики и не пожилые люди, нам хочется активности и знакомств, а не просиживать дома на диване, — признался мужчина.

Сергей рассказал, что через Интернет нашёл единомышленников по таким путешествиям. В WhatsApp мужчина создал группу, в которую стали добавляться любители такого отдыха.

Мы не первооткрыватели — единомышленников много в Сибири, да даже по всей России сотни наберутся. Каждый день общаемся по видеосвязи, смски пишем и приезжаем друг другу в гости, конечно же, на караване, — рассказал пенсионер.

До пенсии Сергей всю жизнь работал журналистом на радио и в газетах. Теперь же мужчина ведёт блог, в том числе о путешествиях, где рассказывает всё, что греет ему душу.

Как писал NEWS.ru, после праздников туры по России вдвое подешевели. Так, самый бюджетный тур по стране обойдётся в 10,7 тысячи рублей. В эту сумму входит перелёт из Москвы в Сочи и недельное проживание в отеле без звёзд для двух человек.