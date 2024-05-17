Пенсионеру не дали довезти рассаду до дачи и оштрафовали на 50 тысяч В Челнах лишенный прав мужчина заплатит штраф за попытку отвезти рассаду на дачу

В Набережных Челнах пенсионера оштрафовали на 50 тысяч рублей за то, что он, будучи лишенным водительских прав, решил довезти до дачи рассаду за рулем машины. Об этом сообщается на сайте городского суда. Мужчине назначили минимальный штраф за повторное нарушение запрета на управление автомобилем.

Автомобиль 61-летнего водителя был остановлен инспектором ДПС на проспекте Мусы Джалиля г. Набережные Челны. водитель пояснил суду, что сел за руль автомобиля, будучи лишенным права управления транспортными средствами, для того, чтобы отвезти на дачу рассаду, и затем планировал не садиться за руль автомобиля, — сообщили в суде.

Ранее куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова рассказал, что с наступлением сезона дачных работ россияне могут столкнуться с различными видами сезонного мошенничества. Например, все чаще появляются жалобы на мошенников при покупке семян, рассады, бассейнов и найме строителей. По словам Храпуновой, часто возникают жалобы о том, что дачники не получают то, что заказывали: кто-то получает просто землю вместо растений, кто-то не удовлетворен качеством товара, кому-то присылают неверный товар. Продавцы в таких случаях чаще всего не меняют товар и даже блокируют покупателей. Решить такие проблемы очень сложно.