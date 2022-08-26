Пенсионера из Бурятии насмерть забили поленом из-за ссоры с соседом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Бурятии двое мужчин до смерти избили пенсионера, за что были приговорены к большим срокам наказания. В местном следственном управлении СКР сообщили, что 68-летний мужчина поссорился с соседом, а его знакомые решили за это с ним расправиться. Один из «мстителей» отрезал старику ухо, а второй нанес несколько ударов поленом по голове, после чего пенсионер скончался, пишет «МК в Бурятии».

Одного из них суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; второго — к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — отметили в пресс-службе ведомства.

В Следкоме Бурятии добавили, что на утро на место происшествия вернулся подросток, чтобы поджечь дом убитого мужчины, однако он отделался условным наказанием.

Во Владивостоке мигрант ранее избил 62-летнего пенсионера после того, как пожилой мужчина сделал ему замечание. Как сообщалось в региональном СУ СКР, 22-летний приезжий нанес местному жителю несколько сильных ударов по лицу, потасовку вовремя остановил прохожий, который схватил агрессора и повалил его на асфальт.