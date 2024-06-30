Пенсионерку «вооружили» огнетушителем для борьбы с дронами ВСУ «БФ»: 83-летней жительнице Козинки дали огнетушитель для борьбы с атаками БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Белгород Фонарь» сообщает, что 83-летней жительнице Козинки Белгородской области выдали огнетушитель, чтобы бороться с последствиями атак украинских дронов. На опубликованных каналом кадрах бабушка в платочке двумя руками еле может удержать предмет.

Сегодня 30 июня. Нам раздали огнетушители. Бабе Шуре 84-й год. Она будет лазить по крыше и бегать по соседям тушить дома, — рассказала очевидица.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что после совещания с властями населенных пунктов было принято решение усилить добровольную народную дружину. Предлагалось раздать огнетушители гражданам, чтобы они могли оперативно бороться с возгораниями, возникающими после атак беспилотников ВСУ. Гладков подчеркивал, что в последнее время удары противника участились в приграничных и в Борисовском районах.

Поговорили с добровольной народной дружиной. Вместе с главой села [Грузское] Сергеем Митрофановичем Помогаевым обсудили, что нужно усилить ее дополнительными огнетушителями, чтобы максимально быстро принимать меры по тушению. Помимо этого надо увеличить количество средств индивидуальной защиты, — говорил Гладков.

Ранее 30 июня дроны Вооруженных сил Украины атаковали три села в Белгородской области. По словам губернатора, обстрелу подверглись населенные пункты Безымено, Смородино и Пороз Грайворонского городского округа, обошлось без пострадавших.

Гладков уточнил, что в селе Безымено полностью разрушены три частных дома, поврежден неработающий магазин и линии газоснабжения. В двух частных домовладениях села Смородино выбиты окна и посечены заборы, в одном легковом автомобиле выбито заднее стекло. В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, повредив его.