Пенсионерка попала в больницу после анестезии в стоматологии Пенсионерку из Петербурга госпитализировали после укола в стоматологии

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Пожилая жительница Санкт-Петербурга госпитализирована после анестезии в стоматологии, сообщает канал «78» со ссылкой на сына пострадавшей. По его данным, инцидент произошел в клинике на проспекте Науки. Отмечается, что процедуру ей проводила врач, на которую и раньше жаловались.

По его словам, женщина пришла лечить зубы, но потеряла сознание после укола с анестезией. Мужчина признался, что спускать ситуацию «на тормозах» он не намерен. В этой же клинике раньше пострадала его теща. Семья пострадавшей женщины намерена обратиться с заявлением в полицию.

Ранее жительница Кузбасса впала в кому после удаления аппендикса. У девушки развился отек мозга. Родственники уверены, что причина кроется в неудачной анестезии. Отмечается, что 23 марта женщина обратилась в больницу с болями в животе. Ей провели операцию на следующий день. По словам мужа, после хирургического вмешательства его супруга не выходила на связь, а позднее врачи позвонили и сообщили, что она не пришла в сознание.

Спустя время женщину перевели в областную клиническую больницу. Никаких прогнозов по выздоровлению врачи не дают. Муж пострадавшей уже подал заявление в Следственный комитет и областной Минздрав. Известно, что женщину дома также ждет ее пятилетний сын.