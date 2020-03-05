Суд в Челябинской области оштрафовал 77-летнюю жительницу Верхнеуральска за клевету на чиновницу — пенсионерка принародно заявила, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности.
Как
Как писал NEWS.ru, бывший агент Дениса Косякова Ольга Ковалёва, с которой он работал на съёмках сериала «Любовь на районе», но не общался в течение последних 10 лет, публично опровергла информацию о том, что суд обязал её выплатить артисту 600 тысяч рублей. Она написала заявление в полицию, обвинив артиста в клевете.
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