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Суд в Челябинской области оштрафовал 77-летнюю жительницу Верхнеуральска за клевету на чиновницу — пенсионерка принародно заявила, что начальница управления образования районной администрации якобы привлекалась к уголовной ответственности.

Как сообщает «Политика сегодня», пенсионерка выступила со своей обличительной речью на заседании районного собрания депутатов. Чиновница подала на неё в суд и выиграла дело, подсудимая же вину свою не признала. Активистку в итоге приговорили к штрафу в 20 тыс. рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Как писал NEWS.ru, бывший агент Дениса Косякова Ольга Ковалёва, с которой он работал на съёмках сериала «Любовь на районе», но не общался в течение последних 10 лет, публично опровергла информацию о том, что суд обязал её выплатить артисту 600 тысяч рублей. Она написала заявление в полицию, обвинив артиста в клевете.