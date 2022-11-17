Пенсионерку из Улан-Удэ отправили в СИЗО за нападение на двух полицейских

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский районный суд Улан-Удэ отправил под стражу пенсионерку Наталью Филонову по обвинению в применении насилия к представителям власти, сообщает «Новая газета. Европа». Как рассказала ее адвокат Надежда Низовкина, в СИЗО Филонова пробудет как минимум до 5 декабря, эту меру пресечения ей назначили вместо домашнего ареста.

Суд решил, что она якобы выезжала за пределы своего места жительства. Но на самом деле она уведомила следователя, у нее произошла экстренная ситуация. Ее ребенок временно находился с мужем в Забайкальском крае, а мужа резко госпитализировали с инфарктом. Она сообщила об этом следователю, но он отказал ей в разрешении на выезд, — рассказала Низовкина.

Филонову задержали в конце сентября на акции протеста против мобилизации. По данным следствия, в полицейском автомобиле она напала на двоих сотрудников правоохранительных органов — к одному применила насилие, опасное для жизни и здоровья.

Месяц назад у Филоновой дома прошел обыск, в ходе которого силовики изъяли шариковую ручку, которой пенсионерка, предположительно, ударила полицейского, рассказала адвокат. По ее словам, ручку силовики достали из школьного портфеля ребенка Филоновой.

Ранее в Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции № 2, сообщили в пресс-службе МВД России по Удмуртии. При задержании он ранил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы (ППС). По сообщению Telegram-канала Baza, нападение на полицейский участок совершил 25-летний Рустам Мамедов. В рюкзаке у него было обнаружено еще четыре заготовленных «коктейля Молотова».