Пенсионерку из Новосибирска отправили в СИЗО после поджога военкомата

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дзержинский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения 74-летней жительнице города Надежде Шушаро, подозреваемой в поджоге военного комиссариата, сообщили в пресс-службе суда. Женщина пробудет под стражей до 17 января в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 205 УК РФ «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска от 18 ноября 2023 года Шушаро Н. Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 17 января 2024 года, — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 17 ноября на проспекте Дзержинского. Предполагается, что пенсионерка подожгла военкомат, действуя по предварительному сговору с группой лиц. После поджога она была задержана сотрудниками Росгвардии. В ходе допроса женщина заявила, что ее вынудили поджечь военкомат мошенники. Они убедили ее, что этот поступок поможет ей спасти свою квартиру.

Как сообщалось ранее, в Советске Калининградской области 50-летняя повар детского сада подожгла здание местного военного комиссариата. Предполагается, что ее также склонили к поджогу мошенники, предложившие ей избавление от кредитов.