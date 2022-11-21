Пенсионерку из Новосибирска осудили за организацию убийства экс-мужа

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Пенсионерку из Новосибирска осудили за организацию заказного убийства своего бывшего мужа, сообщает «Сиб.фм». 63-летняя женщина обратилась к ранее судимому знакомому для поиска исполнителя убийства, которым оказался мужчина 46 лет. В итоге киллер застрелил бывшего супруга женщины, однако всех троих быстро вычислили и представили перед судом. Обвиняемые получили сроки от 12 до 13 лет в колониях общего и строгого режимов.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Известно, что киллер убил бывшего мужа пенсионерки 10 января 2020 года в его доме в дачном поселке Кудряшовский Новосибирского района. Он представился доставщиком еды, проник в дом и застрелил мужчину из пистолета в голову. От полученных ран пенсионер скончался на месте, сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Фигурантам предъявили обвинения по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму), пишет издание.

В Павловском Посаде мать ранее попыталась «заказать» убийство сына. По ее замыслу, смерть должна была произойти от передозировки наркотиками, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области. Женщина даже нашла киллера, согласившегося совершить преступление за две тысячи рублей, однако ее план сорвался — в полиции узнали о готовящемся покушении и задержали злоумышленницу.