Пенсионерку госпитализировали с кровоизлиянием в мозг после встречи с пони

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уфе неизвестно откуда взявшийся одинокий пони сбил с ног гулявшую пенсионерку, пишет Telegram-канал Mash Batash. По имеющейся информации, женщина после встречи с лошадкой была госпитализирована с кровоизлиянием в мозг. Кроме того, у нее диагностирована частичная амнезия.

Канал пишет, что инцидент произошел на улице Первомайская 24 января. Выскочивший пони был запряжен в сани, но скакуна не было. Животное сбило женщину с ног, после чего она и получила свои травмы. В настоящее время за состоянием пострадавшей наблюдают нейрохирурги.

Пока неизвестно, откуда на оживленной улице Уфы появился скакун, подчеркивает Mash Batash.

Ранее нетрезвая женщина в приморском зоопарке «Чудесный» забралась в вольер ко льву, который набросился на нее и повредил ей руку. Об этом журналистам рассказали представители учреждения. Пострадавшая пришла в зоопарк с двумя друзьями.

Сначала женщина решила зайти в подсобку к рабочим, но оказалась в вольере со львом Аристо. Она проникла туда, несмотря на табличку с надписью «За ограждения не заходить».