Пенсионерки из Подмосковья попались на продаже героина В Раменском задержали двух пенсионерок, торговавших героином

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковном Раменском полиция задержала двух пенсионерок, подозреваемых в продаже героина, сообщает в Telegram пресс-служба МВД России. Уточняется, что пожилые женщины фасовали оптовые партии наркотиков на дозы, а затем оставляли закладки. В рамках обысков у них было изъято три полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом.

По данным МВД, задержанными оказались пенсионерки 61 и 67 лет. Первой распространением наркотиков занялась младшая из задержанных. Она получала от информатора координаты крупных тайников, после чего забирала товар и расфасовывала его на мелкие дозы. Позднее женщина предложила присоединиться к бизнесу своей старшей подруге, та согласилась. Сейчас обе женщины находятся под стражей, ведется следствие.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что грузовое судно доставило в Санкт-Петербург из Панамы более восьми килограммов кокаина. По его данным, брикеты были спрятаны под потолком одного из помещений судна. Кому они принадлежали и кому предназначались, выясняют правоохранители.

До этого сообщалось, что водитель-курьер из Екатеринбурга сдал полицейским банду наркоторговцев: он почувствовал запах синтетического запрещенного вещества в посылке и обратился к правоохранителям. Силовики позднее нагрянули в квартиру отправителя посылки и обнаружили там мефедрон и другие улики.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.