Пенсионерке грозит до пяти лет тюрьмы за «казнь» щенков Против пенсионерки возбуждено уголовное дело за попытку утопить щенков на Кубани

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительнице Абинска (Кубань) грозит пять лет лишения свободы за жестокое обращение с животными, сообщила пресс-служба ГУ МВД по регину. По данным ведомства, 69-летняя женщина пыталась утопить троих щенков в озере Центрального парка.

Злоумышленница посадила животных в коробку, обмотала ее скотчем и бросила в воду. Видео, снятое очевидцами, попало в социальные сети и получило широкий общественный резонанс. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ, гражданке грозит до 5 лет лишения свободы, — уточнили в МВД.

На распространенном в Сети видео заметно, что пенсионерка улыбалась, когда очевидцы произошедшего поинтересовались, что в коробке, и пригрозили заявлением в полицию. Судя по кадрам, прохожие спасли трех щенят.

Ранее сотрудники мусороперерабатывающего завода в Санкт-Петербурге обнаружили йоркширского терьера среди отходов, привезенных из разных районов города, сообщила компания «Первый Спецтранс». Собаку передали на осмотр ветеринарам, которые выявили, что у животного увеличена печень, сломаны ребра, есть сердечная недостаточность и не только, ему необходимо дорогостоящее лечение.

Пока собака остается на попечении работников предприятия. Они заверили, что будут заботиться о терьере и показывать ветеринару. Поиски хозяина животного продолжаются.