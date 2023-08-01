Пенсионерка выпала из автобуса на ходу в Нальчике

В Нальчике 78-летняя пенсионерка выпала из автобуса на ходу, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии. В ведомстве уточнили, что во время движения в транспорте были открыты двери. По факту произошедшего проводится проверка.

1 августа 2023 года примерно в 10:30 на улице Калинина в городе Нальчике при движении рейсового автобуса, осуществляющего перевозки городского сообщения, из салона выпала 78-летняя пассажирка. По сведениям, полученным с камер наружного видеонаблюдения, двери пассажирского транспорта во время движения были открыты, — говорится в сообщении СК.

Сообщается, что пенсионерка получила тяжелые травмы, сейчас она находится под присмотром врачей в местной больнице.

Ранее в Архангельске пассажир вышел из ехавшего на полной скорости автобуса. Как рассказали в ГИБДД, пострадавший получил множественные травмы, после падения он был доставлен в больницу. В Сети были опубликованы кадры с инцидентом.

До этого в Керчи 12-летний мальчик выпал из движущегося автобуса. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.