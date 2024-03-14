Пенсионерка выиграла у аптеки суд за коврик на ступенях В Верхней Пышме пенсионерка в суде добилась крупной выплаты за падение у аптеки

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В городе Верхняя Пышма Свердловской области пенсионерка выиграла суд у местной муниципальной аптеки, на ступенях которой она упала из-за плохо подогнанного коврика, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда. 70-летняя женщина отсудила у организации 200 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе, в октябре 2021 года пожилая женщина зацепилась ногой за коврик у входа в аптеку и упала, ударившись головой. Также пенсионерка сломала обе руки.

Сотрудники аптеки оказали женщине первую помощь и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у нее переломы рук. Месяц пострадавшая ходила в гипсе, что мешало ей вести обычный образ жизни, — рассказали в суде.

Дам добавили, что женщина проживает одна и была вынуждена обратиться за платной помощью. В результате пострадавшая подала на аптеку в суд с требованием взыскать 42 тысячи рублей за затраты, моральный вред и судебные расходы. По словам женщины, травму она получила исключительно из-за ненадлежащего благоустройства входа в аптеку. Суд взыскал с ответчика 50 тысяч рублей за причиненный моральный вред и семь тысяч за услуги юриста. Однако обе стороны не согласились с таким решением. Суд провел дополнительную экспертизу, по результатам которой увеличил сумму взыскания до 200 тысяч рублей за компенсацию морального вреда.

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