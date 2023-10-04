Пенсионерка впала в кому после падения в автобусе в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка впала в кому из-за падения в автобусе при резком торможении во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает 78.ru. По словам очевидцев, водителю пришлось затормозить, так как дорогу перебегал пьяный мужчина. Дочь 67-летней пострадавшей написала заявление в полицию.

После инцидента нетрезвый пешеход и водитель остались ждать ГИБДД, а женщину без сознания госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Ранее жительница Петербурга сломала пять ребер во время резкого торможения автобуса. Женщина упала и получила травмы, ударившись о поручень. Водитель отвлекся на зеркало заднего вида, не заметив остановившийся перед ним другой автобус. Из-за этого ему пришлось резко затормозить.

В Сургуте водитель автобуса отвлекся от работы и прервал рейс, чтобы провести намаз. Он остановил машину, расстелил ковер в начале салона, после чего в течение 40 минут молился, а затем вернулся за руль. Пассажиры все это время находились на ранее занятых местах.

Пассажиры автобуса в подмосковном Раменском застали водителя за просмотром порнографического контента. Делал он это на полном ходу транспортного средства. По словам очевидцев, он несколько раз выезжал на встречную полосу.