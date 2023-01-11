Пенсионерка в Подмосковье снесла витрину в банке из-за кошачьей мочи

Фото: shutterstock

В Московской области пенсионерка устроила погром в отделении известного российского банка, куда пришла оплатить свои счета. Сотрудница отделения рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что старушка предъявила им квитанции, которые были размыты и воняли кошачьей мочой. Женщине предложили доплатить 10 рублей, чтобы распечатать новые квитанции, на что она пришла в ярость и снесла витрину.

К нам пришла бабуля и хотела оплатить по квитанции свои счета. А они были размыты и воняли кошачьей мочой. Ей предложили доплатить 10 рублей, чтобы ей распечатали новые квитанции. Она разоралась и сказала, что ничего платить не будет, — рассказала сотрудница банка Софья.

После этого пенсионерка, которую не устроило такое предложение, кинула свою сумку в стеклянную витрину, отделявшую сотрудников от посетителей. Витрина была ненадежно закреплена, и начала падать на работников. Старушка схватила свою сумку и убежала.

Ранее на Урале пожилая женщина открыла газ в свой квартире и угрожала взорвать дом. Соседи, учуявшие запах, вызвали полицию. Правоохранители эвакуировали жильцов, но когда попытались задержать 66-летнюю нарушительницу, она сбежала от них с пятого этажа по балконам.