Пенсионерка в Петербурге подожгла банк по просьбе жуликов В Петербурге пенсионерка подожгла отделение банка из-за обмана мошенников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пожилая женщина устроила поджог в отделении банка на Васильевском острове, сообщило издание 78.ru. Предположительно, на такой шаг пенсионерку подтолкнули мошенники, пообещавшие в обмен вернуть украденные деньги.

Обманутая петербурженка на входе в банк облила тамбур горючей жидкостью, согласно информации издания. В результате произошло возгорание. Из отделения эвакуировали около 20 человек. Никто не пострадал.

Пожар потушили довольно быстро, он не нанес существенного ущерба. Площадь возгорания не уточняется. Подозреваемую задержали.

Опубликовано видео с места, на котором видно сотрудников полиции возле жилого дома на Новосмоленской набережной, в котором располагается офис кредитной организации.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, при которой жулики в мессенджерах отправляют потенциальным жертвам сканы поддельных документов, чтобы придать убедительности своей легенде. В частности, одним из свежих примеров стало «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка», которое заметили в ходу у злоумышленников.