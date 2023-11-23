В Подмосковье умерла пенсионерка, которую дочь пристегнула ремнем к батарее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковное городе Королеве 78-летняя пенсионерка скончалась после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее и на целый день ушла из дома, сообщает Telegram-канал SHOT. В произошедшем разбирается полиция.

Как стало известно каналу, мать и дочь проживали вдвоем. Пенсионерке было сложно передвигаться без посторонней помощи, она часто падала и травмировалась. Чтобы избежать этого, дочь, которой нужно было отлучиться из дома по делам, решила пристегнуть мать к батарее. Домой она вернулась только вечером и обнаружила, что мать скончалась.

Женщина вызвала скорую помощь, но сама дожидаться медиков не стала и скрылась. Ее ищет полиция. Тело пенсионерки отправлено на экспертизу для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пенсионерка погибла при пожаре, который устроил ее внук-школьник. Мальчик затопил печку по просьбе бабушки, но вылетевшие искры привели к возгоранию. Пока подросток бегал за водой, чтобы потушить огонь, пожар распространился по всему дому. Мальчик просил бабушку выбраться через окно, но ей это не удалось.