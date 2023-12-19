Сотрудники пансионата избили палкой пенсионерку Mash: сотрудники пансионата в Кемеровской области избили пенсионерку палкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники пансионата в Новокузнецке Кемеровской области избили пенсионерку палкой, передает Telegram-канал Mash Siberia. Пострадавшая рассказала каналу, что помимо избиения персонал всячески ее оскорблял.

Родственники бабушки оставили ее на попечение соцработников, поскольку уехали в подмосковные Мытищи. Однако, когда они вернулись за пожилой женщиной, обнаружили, что она вся в синяках. Пенсионерка сообщила, что она не единственная постоялица, которая подверглась жестокому обращению. Следственный комитет Кузбасса уже инициировал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Ранее пьяный житель Астрахани избил свою мать-пенсионерку, а после запер ее в горящей квартире. По данным Telegram-канала SHOT, 41-летний мужчина повздорил со своей 80-летней мамой, начал громко на нее кричать и избил попавшим под руку стулом. После этого он поджег диван, ушел из квартиры и запер за собой дверь, оставив пожилую женщину внутри.

SHOT выяснил, что спасти женщину попытались соседи, которые и вызвали пожарных, пенсионерку госпитализировали с сильными ожогами, однако через несколько дней она скончалась. Согласно информации канала, в отношении сына возбудили дело по статье «Убийство», ему грозит до 20 лет тюрьмы.