Пенсионерка с внучкой погибли из-за электрообогрева в Иркутской области Пенсионерка с восьмилетней внучкой погибли из-за загоревшегося обогревателя под Иркутском

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

25 декабря в поселке Железнодорожном Иркутской области 69-летняя женщина с восьмилетней внучкой погибли из-за загоревшегося электрообогревателя в двухквартирном частном доме, говорится на сайте ГУ МЧС по Иркутской области. В ведомстве указали, что пятерым жильцам из соседней квартиры удалось выбраться самостоятельно до приезда пожарных.

Входная дверь была заперта изнутри. Вскрыв дверь, огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили в доме двух человек без признаков жизни: женщину и ребенка. Погибшими оказались хозяйка квартиры 1953 года рождения и ее внучка 2014 года рождения, — говорится в сообщении.

Эксперты, работавшие на месте происшествия, установили, что очаг пожара располагался в одной из комнат, где работал ленточный электрообогреватель, постоянно включенный в сеть для обеспечения помещения теплом.

Пенсионерка и несовершеннолетняя девочка умерли во сне от отравления угарным газом.

3 декабря мать и двое детей погибли при пожаре в городе Заозерный Рыбинского района Красноярского края. Возгорание произошло в частном доме с верандой на улице Вокзальной, тушение огня заняло у пожарных более четырех часов. 36-летняя женщина скончалась на месте. Двое детей умерли в машине скорой помощи.