Пенсионерка с депрессией воткнула нож в спину своего зятя «78.ru»: в Петербурге женщина ударила ножом в спину своего зятя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пожилая женщина с ножом напала на своего зятя, сообщает портал «78.ru». По его данным, пенсионерка ранила родственника в спину, ему понадобилась помощь врачей. Позднее выяснилось, что нападавшая страдает от тяжелой формы депрессии.

Инцидент произошел в ночь на 9 марта, 52-летнего пострадавшего доставили в медучреждение с колото-резаным ранением спины. Мужчина рассказал, что на него напала теща на почве личной неприязни.

Пострадавшему оказали первую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Нападавшую задержали, а после, когда стало известно о ее состоянии, госпитализировали в психиатрическую больницу.

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